Borussia Dortmund x PSG: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), na Alemanha; veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Dortmund e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (13), a partir das 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Eliminado da Copa da Alemanha e derrotado pelo RB Leipzig por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta as atenções para a Liga dos Campeões. Já classificados às oitavas de final, os alemães aparecem na liderança do Grupo F, com 10 pontos.

Do outro lado, o PSG, na vice-liderança, com sete pontos, precisa vencer para não depender do confronto entre Newcastle x Milan. Até aqui, os parisienses somam duas vitórias, um empate e duas derrotas Um aproveitamento de 46%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. Técnico: Edin Terzić.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Lee, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Borussia Dortmund

Julian Ryerson, Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller e Julian Duranville estão machucados, enquanto Emre Cen cumprirá suspensão.

PSG

Ousmane Dembele, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Keylor Navas e Sergio Rico estão no departamento médico.

Quando é?