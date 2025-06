Borussia Dortmund x Monterrey: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial de Clubes 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (01), no Mercedes-Benz Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam nesta terça-feira (01), às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Borussia Dortmund x Monterrey online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

O Borussia Dortmund avançou às oitavas de final do Mundial de Clubes após terminar na liderança do Grupo F, com sete pontos. Após estrear com um empate sem gols contra o Fluminense, os alemães venceram o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 e o Ulsan HD por 1 a 0.

Por outro lado, o Monterrey terminou na vice-liderança do Grupo E, com cinco pontos, dois a menos que a líder Inter de Milão. Nos dois primeiros jogos, a equipe mexicana empatou com os Nerazzurri por 1 a 1 e com o River Plate por 0 a 0, além de vencer o Urawa Reds por 4 a 0.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Jobe Bellingham; Guirassy.

Monterrey: Andrada; Ricardo Chávez, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Jorge Rodriguez, Óliver Torres; Corona; Berterame, Alvarado.

Desfalques

Borussia Dortmund

Julian Brandt fraturou um osso no pulso e é dúvida.

Monterrey

Sem desfalques confirmados.

