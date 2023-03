O Borussia Dortmund já foi campeão da Champions League?

Os aurinegros são conhecidos pela festa de sua torcida fanática, tanto em jogos da Bundesliga quanto na Champions League

O Borussia Dortmund chama a atenção dos fãs de futebol pela belíssima festa que a sua fanática torcida faz no estádio Signal Iduna Park, além de sempre se colocar como principal candidato na luta contra o Bayern de Munique pelo título alemão. Mas e na Champions League? Qual é o histórico do clube aurinegro?

O Dortmund é um dos três clubes da Alemanha que já conquistaram o principal título europeu - além do Bayern e do Hamburgo. O ano inesquecível para qualquer torcedor aurinegro é 1997. Jogando a final da temporada 1996/97 em Marselha, os alemães bateram a Juventus por 3 a 1 e conquistaram a Champions League. Riedle, duas vezes, e Ricken estufaram as redes pelo Dortmund, enquanto Del Piero descontou para os italianos. O caminho rumo àquele título também teve vitória sobre o Manchester United na semifinal.

Na temporada 2012/13 o Borussia Dortmund chegou a estar muito perto de um segundo título de Champions League. Então comandados por Jurgen Klopp, que nos anos anteriores conseguiu conquistar títulos domésticos com um time empolgante e de contra-ataques rápidos, o Dortmund chegou na finalíssima disputada em Wembley deixando o Real Madrid pelo caminho, nas semis. Mas na decisão os aurinegro foram derrotados pelo Bayern de Munique.