Borja ficou cinco horas sem fazer gol, mas passou Ademir da Guia na Libertadores

Atacante colombiano salvou o Verdão, que saiu perdendo por 2 a 0 para o Godoy Cruz, mas conseguiu o empate

Em meio a uma fase tão complicada do ataque do , o colombiano Miguel Borja parece ter renascido. No empate por 2 a 2 fora de casa contra o Godoy Cruz, Borja anotou o segundo tento, salvou o de um vexame em terras argentinas e ainda ultrapassou ninguém menos que Ademir da Guia em número de gols pela Libertadores.

Ele estava a 306 minutos, pouco mais de cinco horas, sem balançar as redes e já era visto praticamente como carta fora do baralho de Felipão. Entretanto, ele foi a aposta de Scolari diante da má fase de Deyverson e recompensou a confiança. Especialmente após a volta da pausa da , o ataque do Palmeiras está em baixa, tanto é que a equipe tem sido ligada a um retorno de Henrique Dourado por empréstimo.

Felipão entende que o colombiano é um jogador 'talhado' para a competição internacional e mostrou que sua escolha não foi aleatória.

"Coloquei o Borja porque entendo que ele é um jogador também de Libertadores, talhado para esses jogos. Como o Deyverson não vinha dando aquilo que eu desejava, achei melhor colocar o Borja, já vivido na Libertadores. E foi muito bem", disse Scolari em entrevista coletiva.

Dessa forma, Borja deixou Ademir da Guia para trás em número de gols pela Libertadores. O eterno 'Divino', junto com Lopes, balançou as redes nove vezes na competição internacional. Borja está com 10. E está atrás apenas de Tupãzinho, que tem 11 e o meio-campista Alex, que balançou as redes 12 oportunidades pelo clube.

O Verdão encara o na partida de volta, no Allianz Parque, na próxima terça-feira (30), às 21h30. Um empate sem gols já classifica a equipe de Scolari, devido aos dois gols fora de casa. Mas precisará erguer a cabeça e jogar melhor se quiser ter sequência na competição mais difícil da América do Sul.