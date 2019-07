Contra Godoy Cruz, Palmeiras relembra o que precisa fazer para levantar a cabeça

O Alviverde teve um de seus piores primeiros 45 minutos, antes de recuperar a confiança e arrancar um empate importante na Libertadores

O entrou no estádio Malvinas Argentinas, em Mendonza, pressionado para conseguir um bom resultado contra o , nesta terça-feira (23), no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Afinal de contas, além de ter sido eliminado da Copa do , pelo , recentemente aquele time que tinha a maior invencibilidade vigente do Brasileirão também foi derrotado pelo Ceará, deixando de ser líder isolado do certame nacional.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Entretanto, apesar do favoritismo mesmo fora de seus domínios, o Palmeiras fez o seu pior primeiro tempo nesta Libertadores 2019: sofreu dois gols e poderia ainda ter sofrido outro, não fosse a defesa de Weverton no pênalti batido por Santiago García – autor dos gols dos argentinos. A impressão era de queda livre após sofrer as derrotas. Mas a tão esperada “garra de Copa” apareceu, evitando um resultado trágico que faria o duelo de volta, marcado para a próxima semana no Allianz Parque, fosse ainda mais difícil do que sugere um duelo de oitavas de final.

Após o jogo, Felipe Melo, peça importantíssima ao ter feito o primeiro gol palmeirense, ainda no primeiro tempo, destacou a entrega do time para se recuperar, reconhecendo, também, que os jogadores sentiram as derrotas recentes.

"Um momento, digamos, de tribulação. Um time que vem de... não sabe o que é perder, e um baque muito grande com duas derrotas, né", disse o meio-campista aos microfones do Fox Sports. “Mas o futebol é assim, o ser-humano é assim, passível de erro. Nós somos passiveis de erro, a gente sabe que o futebol, nos dias de hoje, não é mais fácil, não é uma camisa que ganha jogo, e sim uma luta dentro de campo, uma organização. E hoje nós demonstramos que somos capazes. Porque, em um jogo de oitavas de final de Libertadores, você começar o jogo perdendo por 2 a 0 e fazendo uma ‘remonta’ como nós fizemos, é muito importante”, destacou.

O próprio Felipão, em sua entrevista coletiva, reconheceu que apesar de não ter vencido, o roteiro do jogo acaba tornando o empate um resultado positivo. Deixou claro que o caráter anímico também influenciou na recuperação, especialmente depois que Weverton defendeu o pênalti, mantendo o 2 a 1 antes do intervalo. Entretanto, o técnico reconheceu que as dificuldades vistas nesta terça-feira (23) poderão ajudar o Palmeiras no duelo de volta: “Do jeito que aconteceu o empate, foi muito bom, mas que sirva de lição para tomarmos cuidado para o próximo jogo."

Apesar de não ter sido uma vitória, a circunstância acabou recolocando, nos jogadores palmeirenses, um pouco da confiança perdida neste pós- . Mas ainda não há nada definido.