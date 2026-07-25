Bono recusa o "papel de figurante" no Al-Hilal

O futuro do guarda-redes marroquino Yassine Bounou no Al-Hilal saudita passou a estar rodeado de muita incerteza, depois de relatos da imprensa terem revelado que a direção caminha para tomar uma decisão que pode pôr fim à sua passagem pelo clube, apesar dos níveis de excelência que apresentou desde que se juntou à equipa.

Bounou juntou-se ao Al-Hilal durante o período de transferências do verão de 2023, proveniente do Sevilla espanhol, e rapidamente se afirmou como um dos elementos mais destacados da equipa, contribuindo para conduzir o clube à conquista de cinco títulos nacionais, além do seu brilho notável em várias grandes competições, com destaque para o Campeonato do Mundo de Clubes, no qual apresentou níveis que mereceram amplos elogios.

Segundo os relatos, a direção do Al-Hilal estuda a opção de retirar o nome de Bounou da lista nacional, inscrevendo em seu lugar o guarda-redes internacional saudita Mohamed Al-Owais, com o objetivo de libertar um lugar na lista de jogadores estrangeiros que permita ao clube inscrever uma nova contratação estrangeira, com vista à próxima temporada.

Neste contexto, o site "Le Site Info Sport" marroquino revelou que os responsáveis do Al-Hilal aguardam o regresso de Bounou das suas férias de verão, para realizar uma reunião decisiva com o guarda-redes marroquino, na qual serão definidos os contornos do seu futuro no clube, seja a continuidade ou a saída durante o atual período de transferências.

Estes desenvolvimentos surgem em simultâneo com relatos que associaram o nome de Bounou a uma transferência para vários clubes em Inglaterra, Espanha e Turquia, o que levou a direção do Al-Hilal a estudar a opção de o vender, sobretudo perante o seu desejo de reorganizar a lista de jogadores estrangeiros, contando com Mohamed Al-Owais na proteção da baliza da equipa a nível nacional.

O "Le Site Info Sport" indicou que Bounou não está entusiasmado com a ideia de continuar no Al-Hilal se for para desempenhar o papel de guarda-redes suplente, participando apenas nos jogos da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, por ser um jogador que possui uma personalidade competitiva e que não aceita ficar no banco de suplentes por longos períodos.

Espera-se que os próximos dias venham a registar desenvolvimentos decisivos quanto ao futuro do guarda-redes marroquino, perante o desejo do Al-Hilal de reformular o seu plantel e a insistência de Bounou em obter um papel de titular à altura daquilo que apresentou ao longo da sua passagem pela equipa.