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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Bola de Ouro expõe a contratação aguardada": Rodri encerra a era de supremacia do Real Madrid!

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O que aconteceu?

Em um constrangedor erro administrativo ou vazamento intencional, a conta oficial do prêmio Bola de Ouro incluiu o espanhol Rodri, jogador do Manchester City, na lista das estrelas do Barcelona que conquistaram o consagrado troféu, apesar de as negociações entre os dois clubes ainda estarem em seus estágios iniciais e de a transferência ainda não ter sido concretizada.

Vazamento ou erro grave?

O nome de Rodri, um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026, apareceu em um artigo publicado pelo site oficial do prêmio e por suas contas nas redes sociais, que apresentava o histórico dos jogadores do clube catalão que foram coroados com o mais prestigiado troféu do mundo do futebol.

O curioso é que o artigo não se limitou a mencionar os vencedores anteriores, mas se referiu explicitamente a Rodri como um "possível candidato a integrar essa lista renomada", numa clara indicação de que sua transferência ao Barcelona já é praticamente certa do ponto de vista da organização do prêmio.

A lista das lendas catalãs

Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

O polêmico artigo apresentou os nomes das lendas que vestiram a camisa blaugrana e conquistaram a Bola de Ouro, sendo eles: o espanhol Luis Suárez Miramontes, o holandês Johan Cruyff, o dinamarquês Allan Simonsen, o búlgaro Hristo Stoichkov, os brasileiros Rivaldo, Ronaldo Nazário e Ronaldinho, o português Luís Figo, o argentino Lionel Messi e o francês Ousmane Dembélé.

Empate histórico com o rival

O mais impressionante é a menção de que a conquista da Bola de Ouro por Rodri vestindo a camisa do Barcelona permitiria ao clube catalão igualar o recorde de seu rival tradicional, o Real Madrid, no número de Bolas de Ouro conquistadas por seus jogadores ao longo da história.

Até o momento, nem a administração da Bola de Ouro nem os clubes Barcelona e Manchester City emitiram qualquer comentário oficial sobre esse chamativo vazamento.

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