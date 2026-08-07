Em um constrangedor erro administrativo ou vazamento intencional, a conta oficial do prêmio Bola de Ouro incluiu o espanhol Rodri, jogador do Manchester City, na lista das estrelas do Barcelona que conquistaram o consagrado troféu, apesar de as negociações entre os dois clubes ainda estarem em seus estágios iniciais e de a transferência ainda não ter sido concretizada.

Vazamento ou erro grave?

O nome de Rodri, um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro de 2026, apareceu em um artigo publicado pelo site oficial do prêmio e por suas contas nas redes sociais, que apresentava o histórico dos jogadores do clube catalão que foram coroados com o mais prestigiado troféu do mundo do futebol.

O curioso é que o artigo não se limitou a mencionar os vencedores anteriores, mas se referiu explicitamente a Rodri como um "possível candidato a integrar essa lista renomada", numa clara indicação de que sua transferência ao Barcelona já é praticamente certa do ponto de vista da organização do prêmio.

A lista das lendas catalãs

O polêmico artigo apresentou os nomes das lendas que vestiram a camisa blaugrana e conquistaram a Bola de Ouro, sendo eles: o espanhol Luis Suárez Miramontes, o holandês Johan Cruyff, o dinamarquês Allan Simonsen, o búlgaro Hristo Stoichkov, os brasileiros Rivaldo, Ronaldo Nazário e Ronaldinho, o português Luís Figo, o argentino Lionel Messi e o francês Ousmane Dembélé.

Empate histórico com o rival

O mais impressionante é a menção de que a conquista da Bola de Ouro por Rodri vestindo a camisa do Barcelona permitiria ao clube catalão igualar o recorde de seu rival tradicional, o Real Madrid, no número de Bolas de Ouro conquistadas por seus jogadores ao longo da história.

Até o momento, nem a administração da Bola de Ouro nem os clubes Barcelona e Manchester City emitiram qualquer comentário oficial sobre esse chamativo vazamento.