Bola de Ouro 2019: como foram Alisson, Firmino e Marquinhos?

Apenas três brasileiros estiveram na lista dos melhores jogadores do mundo, da France Football

A edição 2019 do tradicional prêmio Bola de Ouro, entregue pela revista France Football, já vai tendo sua lista final divulgada nesta segunda-feira (02).

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A revista francesa vai divulgar o nome dos 30 finalistas, até que sobrem apenas os três finalistas para ficarem com o prêmio (confira os favoritos!).

No total, apenas três brasileiros foram lembrados na lista final: o zagueiro Marquinhos, do , além do atacante Roberto Firmino e do goleiro Alisson, ambos do .

Marquinhos foi quem abriu a lista e Roberto Firmino ficou com a 17ª posição. Até o momento em que esta nota foi publicada, o nome de Alisson – que também concorre para o prêmio de melhor goleiro – não apareceu, mas já é possível dizer que, segundo a France Football, o arqueiro foi o melhor jogador brasileiro da temporada passada.

Confira o ranking da Bola de Ouro 2019