Bola da Copa do Mundo 2022: fotos, preço, conceito e mais

A Adidas lançou oficialmente nesta quarta-feira (30) a bola oficial da Copa do Mundo do Qatar 2022, que leva o nome de Al Rihla. Esta será a 14ª bola criada pela empresa alemã para uma edição de Copa.

O lançamento contou com grandes nomes da história da Copa do Mundo, como Kaká e Casillas. A Al Rihla viajará para 10 cidades do mundo, com a iniciativa de melhorar o acesso e a igualdade experimentada pelas comunidades locais de futebol em lugares como Dubai, Tóquio, Xangai, Cidade do México ou Nova Iorque, entre outros.

Nome e conceito da Al Rihla

O nome Al Rihla significa "a viagem", em árabe, e foi inspirado pela arquitetura, barcos icônicos, e a bandeira do Qatar.

A cor arrojada e vibrante, e o grafismo colocado sobre um fundo perolado refletem a velocidade sempre crescente do jogo, com a velocidade a revelar o espectro de cores para excitar jogadores e fãs em todo o mundo.

Inovações e design da Al Rihla

A Al Rihla viaja mais rápido pelo ar do que qualquer outra bola já produzida para as Copas do Mundo, segundo a adidas, para suportar as velocidades de jogo mais altas.

"O jogo está se tornando mais rápido, e à medida que acelera, a precisão e a estabilidade de voo torna-se criticamente importante. O novo desenho permite que a bola mantenha a sua velocidade significativamente mais alta à medida que viaja pelo ar. Para o maior palco global em todo o esporte, propusemo-nos tornar o impossível, possível com inovação radical, criando a bola mais rápida e precisa da Copa do Mundo até à data", disse Franziska Loeffelmann, Diretora de Design - Football Graphics & Hardwear, Adidas.

A Al Rihla fornece o mais alto nível de precisão e confiabilidade no campo de jogo, devido em parte à sua nova forma de painel e texturas de superfície:

CTR-CORE - Um núcleo inovador dentro da bola que é afinado para melhorar a precisão e consistência, suportando um jogo rápido e preciso com a máxima forma e retenção de ar.

SPEEDSHELL - A pele de poliuretano da bola com micro e macro texturas e uma nova forma de painel de 20 peças, que melhora a aerodinâmica para melhorar a precisão, a estabilidade de voo e o desvio dos tiros.

O ambiente interior da bola também foi pensada - todos os componentes foram cuidadosamente considerados, e Al Rihla é a primeira bola do Campeonato do Mundo feita apenas com tintas e colas à base de água.

Quanto custa a Al Rihla?

A princípio, o valor da Al Rihla no Brasil ainda não foi divulgado. Porém, no lançamento oficial, o valor divulgado pela Adidas foi de 140 dólares, estando disponível no site oficial e nas lojas físicas da empresa.

