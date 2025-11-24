+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoBodo/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoJuventus
ASSISTA COM A
Joaquim Lira Viana

Bodø/Glimt x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam na terça-feira (25), no Aspymra Stadion; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bodø/Glimt recebe a Juventus na terça-feira (25), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres, e possui transmissão ao vivo da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).

O time da casa está na 29ª colocação, com dois pontos e um retrospecto de dois empates e duas derrotas. Na última partida, o Bodø/Glimt perdeu do Monaco, em casa, por 1 a 0, com gol de Folarin Balogun, aos 43 minutos. 

Já a Juventus é a 26ª colocada na tabela, com três pontos, os quais vieram de três empates e uma derrota. No último jogo da Velha Senhora, a equipe empatou com o Sporting, em casa, por 1 a 1, com gols de Maximiliano Araújo (12') e Dusan Vlahovic (34').

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Bjørkan, Odin Bjørtuft, Brede Moe e Fredrik Sjøvold; Sondre Fet, Patrick Berge e Hakon Evjen; Jens Petter Hauge, Kasper Høgh e Sondre Aucklend. Técnico: Kjetil Knutsen

Juventus: Michele Di Gregorio; Teun Koopmeiners, Francisco Gatti e Pierre Kalulu; Andrea Cambiasso, Képhren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie; Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic e Francisco Conceição. Técnico: Luciano Spalletti

Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Eliteserien
Bodo/Glimt crest
Bodo/Glimt
BOD
Fredrikstad crest
Fredrikstad
FRE

Desfalques

Bodø/Glimt

Lesionados: Ola Brynhildsen, Ulrik Saltnes e Haitam Aleesami. Suspensos: Jostein Gundersen.

Juventus

Lesionados: Daniele Rugani, Arkadiusz Milik, Bremer e Carlo Pinsoglio.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Aspmyra Stadion, Bodø - Noruega
Publicidade
0