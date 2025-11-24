Bodø/Glimt x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Bodø/Glimt recebe a Juventus na terça-feira (25), às 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Emirates Stadium, em Londres, e possui transmissão ao vivo da HBO Max (confira a programação completa de futebol aqui).
O time da casa está na 29ª colocação, com dois pontos e um retrospecto de dois empates e duas derrotas. Na última partida, o Bodø/Glimt perdeu do Monaco, em casa, por 1 a 0, com gol de Folarin Balogun, aos 43 minutos.
Já a Juventus é a 26ª colocada na tabela, com três pontos, os quais vieram de três empates e uma derrota. No último jogo da Velha Senhora, a equipe empatou com o Sporting, em casa, por 1 a 1, com gols de Maximiliano Araújo (12') e Dusan Vlahovic (34').
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
Prováveis escalações
Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Bjørkan, Odin Bjørtuft, Brede Moe e Fredrik Sjøvold; Sondre Fet, Patrick Berge e Hakon Evjen; Jens Petter Hauge, Kasper Høgh e Sondre Aucklend. Técnico: Kjetil Knutsen
Juventus: Michele Di Gregorio; Teun Koopmeiners, Francisco Gatti e Pierre Kalulu; Andrea Cambiasso, Képhren Thuram, Manuel Locatelli e Weston McKennie; Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic e Francisco Conceição. Técnico: Luciano Spalletti
Desfalques
Bodø/Glimt
Lesionados: Ola Brynhildsen, Ulrik Saltnes e Haitam Aleesami. Suspensos: Jostein Gundersen.
Juventus
Lesionados: Daniele Rugani, Arkadiusz Milik, Bremer e Carlo Pinsoglio.
Quando é?
- Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Aspmyra Stadion, Bodø - Noruega