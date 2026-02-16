Bodo/Glimt x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Bodo/Glimt e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Aspmyra, na Noruega, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Bodo Glimt fez história na fase de liga da Champions, terminando em 23º lugar com 9 pontos. O Campeonato Norueguês ainda não começou, então a última partida da equipe foi contra o Atlético de Madrid, na última rodada da fase de liga, onde o Bodo venceu, fora de casa, por 2 a 1.

Por outro lado, a Inter de Milão quase conseguiu uma vaga direta para as oitavas de final, mas ficou em 10º lugar com 15 pontos, apenas um atrás dos oito melhores. O time de Chivu vem em uma sequência de seis vitórias seguidas e lidera o Campeonato Italiano com 61 pontos.

A Inter é a grande favorita no confronto, porém, com o Bodo/Glimt jogando em casa, os noruegueses prometem fazer jogo duro no primeiro jogo.

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovoid, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Evjen, Berg e Fet; Blomberg, Hogh e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Desfalques

Bodo/Glimt

Sem desfalques confirmados.

Inter de Milão

Dumfries segue de fora por lesão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Aspmyra - Bodo, Noruega

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis