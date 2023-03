Boca Juniors x Patronato ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa Argentina

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1) pela Supercopa Argentina; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Patronato se enfrentam na noite desta quarta-feira (1), às 21h15 (de Brasília), no Estádio Único, pela Supercopa Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Campeão da competição em 2018, o Boca chega embalado por duas vitórias no Campeonato Argentino em busca do bicampeonato da Supercopa Argentina. A equipe atualmente é a sexta colocada do Argentino, com dez pontos conquistados.

Do outro lado, o Patronato, que conquistou a Copa da Argentina em 2022, chega para o duelo da Supercopa tentando se recuperar após quatro jogos sem vitórias no Campeonato Argentino. A equipe ocupa a 15ª colocação no Argentino com três pontos conquistados.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Sergio Romero, Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Agustín Sández, Ezequiel Fernandez, Óscar Romero, Martín Payero, Pol Fernández, Miguel Merentiel, Luca Langoni

Patronato: Julio Salvá, Facundo Cobos, Cristian González, Sergio Ojeda, Matias Ruiz, Nicolás Domingo, Fabio Vázquez, Jorge Valdéz Chamorro, Alexander Sosa, Juan Esquivel, Enzo Díaz.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Patronato

Sem desfalques confirmados.

Quando é?