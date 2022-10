Boca Juniors x Aldosivi: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Neste sábado (8), Boca busca manter a sua série invicta na temporada; veja como acompanhar na internet

Boca Juniors e Aldosivi se enfrentam neste sábado (8), às 18h (de Brasília), na Bombonera, pela 24ª rodada do Campeonato Argentino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Embalado com 10 vitórias e três empates nos últimos 13 jogos, o Boca Juniors aparece na vice-liderança, com 42 pontos, enquanto o Aldosivi está na 28ª colocação com 24 pontos.

Para o confronto, o Boca trata apenas Sebastian Villa como dúvida, enquanto Luis Vazquez, suspenso, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi; Advincula, Zambrano, Rojo, Fabra; Medina, Varela, Payero; Langoni, Benedetto, Romero.

Escalação do provável ALDOSIVI: Devecchi; Iniguez, López, Valentini, Escobar; Maciel, Cerro, Meli; Pisano; Silva, Cauteruccio.

Desfalques

Boca Juniors

Luis Vazquez, suspenso, é desfalque certo.

Aldosivi

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Bombonera – Buenos Aires, ARG