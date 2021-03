Manchester United vai buscar renovação com Cavani, confirma Solskjaer

Uruguaio foi pouco usado em sua primeira temporada pelos Red Devils, mas deixou boa impressão em suas participações

Ole Gunnar Solskjaer confirmou que o Manchester United já conversa com Edinson Cavani para acertar uma renovação de contrato com o ex-PSG.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contratado na última temporada para assumir o ataque dos Red Devils, o uruguaio deixou uma boa impressão nas oportunidades que teve com a camisa vermelha, mas não foi uma figura constante no time titular, como muitos imaginaram.

Por conta da pouca ação, especula-se sobre uma saída de Cavani, inclusive com o Boca Juniors como potencial destino para o matador. No que depender do treinador norueguês, o atacante deve seguir no time inglês.

“Estamos conversando com o Eddy. Ele é um atacante incrível, e se quisermos um elenco competitivo, precisaremos de alguém como ele na área para marcar os gols. As conversas estão avançando”, afirmou o ex- atacante do United.

Em 25 partidas disputadas pelo Manchester até aqui, o uruguaio balançou as redes sete vezes, além de ter distribuído duas assistências para gols. Mesmo com os bons números, Cavani foi constantemente deixado de lado para a escalação de Anthony Martial, francês que divide a torcida.

Em segundo lugar na tabela da Premier League, os Red Devils amargam 14 pontos de distância para o rival local Manchester City, que disparou na competição. Na Liga Europa, o time avançou para as quartas após bater o Milan.