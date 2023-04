Boca Juniors x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Boca Juniors recebe o Racing neste sábado (29), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pela 14ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de empate no jogo passado, o Boca Juniors acabou permanecendo na 19ª posição, com 15 pontos. Do outro lado, o Racing perdeu a partida anterior e quer se recuperar na competição.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero, Advíncula, Figal, Valentini, Barco, Varela, Fernández, Payero, Villa, Romero e Merentiel.

Racing: Arias, Mura, Sigali, Piovi, Insúa, Avilés, Nardoni, Gómez, Romero, Hauche e Guerrero.

Desfalques

Boca Juniors

Langoni, Fabra e Benedetto estão no departamento médico.

Racing

Carbonero e Moreno estão lesionados.

Quando é?