Boca Juniors x Racing ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa Argentina

Decisão da Supercopa Argentina será disputada nesta sexta-feira (20); veja como acompanhar na TV

Boca Juniors e Racing se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 12h30 (de Brasília), em Al Ain, pela final da Supercopa Argentina. A partida não terá transmissão ao vivo da TV.

Depois de empatar sem gols nos dois amistosos disputados (contra o Independiente e Everton), o Boca Juniors já disputa o primeiro troféu na temporada 2023 contra o Racing. A equipe conquistou seu lugar na decisão como o último campeão da Liga Profissional, enquanto o Racing foi o melhor time na classificação geral de 2022.

Para o confronto, o goleiro Agustín Rossi, que assinou um pré-contrato com o Flamengo, é tratado como dúvida, mas o técnico Hugo Ibarra pode optar pela sua presença entre os 11.

Do outro lado, o Racing empatou em 0 a 0 contra o Racing de Montevidéu. O clube anunciou as contratações de Juan Nardoni, Maximiliano Moralez e Óscar Opazo, e pode ter os dois últimos citados em campo.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Boca Juniors soma 36 vitórias, contra 24 do Racing, além de 24 empates. No último encontro, válido pelo Trofeo de Campeones 2022, o Racing venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Boca Juniors: Agustín Rossi ou Sergio Romero, Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez, Martín Payero, Alan Varela e Óscar Romero, Luca Langoni, Darío Benedetto, Sebastián Villa.

Escalação do provável Racing: Gabriel Arias, Óscar Opazo, Leonardo Sigali, Santiago Quiros, Gonzalo Piovi, Nicolás Oroz, Maico Quiroz, Maximiliano Moralez, Johan Carbonero, Nicolás Reniero, Héctor Fértoli.

Desfalques

Boca Juniors

Marcos Rojo, lesionado, está fora.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?