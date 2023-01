Flamengo assina pré-contrato com Rossi e vê Boca Juniors resistente pela liberação imediata

Dirigentes do Rubro-Negro tentam, sem sucesso, reunião com Juan Riquelme por goleiro

O Flamengo assinou um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi, válido a partir do dia 1º de julho deste ano. Com os dirigentes do clube na Argentina desde sexta-feira (6), conforme trouxe a GOAL, o Rubro-Negro tenta negociar a liberação imediata do jogador junto ao Boca Juniors, mas a situação é difícil.

A ideia do Flamengo é ter o goleiro para já e, para isso, Marcos Braz e Bruno Spindel foram pessoalmente à Argentina com o intuito de fechar o acordo que estava encaminhado com Rossi, além de avançar na negociação com o Boca. Antes mesmo de anunciar o pré-contrato com o jogador, os dirigentes do clube carioca tentaram conversar com Juan Román Riquelme, diretor do clube Xeneize, mas sem sucesso.

Nos bastidores, Riquelme se vê irredutível e não quer liberar Rossi neste começo de 2023, nem mesmo por uma compensação financeira que o Flamengo está disposto a pagar. A dupla rubro-negra tentará novamente se reunir com o Boca Juniors antes de desistir definitivamente, o que significa que o reforço só chegaria para a metade final da temporada.

A situação impacta numa possível saída do goleiro Hugo Souza, que tem proposta do Vissel Kobe (Japão) e deve ser negociado mesmo que a transferência para o futebol asiático se concretize. Se Rossi não chegar agora, o arqueiro reserva deve ficar no elenco por mais um tempo.