Boca Juniors x Estudiantes de La Plata ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela 12ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Boca Juniors e Estudiantes de La Plata se enfrentam na noite deste sábado (15), na Bombonera, às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

Depois de perder para o San Lorenzo por 1 a 0, o Boca Juniors quer voltar ao caminho das vitórias no Campeonato Argentino. No momento, soma 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Enquanto o Estudiantes, que está na 13ª posição, busca o triunfo fora de casa. A equipe tem quatro vitórias, três empates e quatro derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero; Fabra, Valdez, Roncaglia, Valentini; Varela, Sández, Fernández, Langoni, Villa e Benedetto.

Estudiantes de La Plata: Andujár; Rodríguez Lollo, Muñoz; Godoy, Ascacíbar, Sosa e Más; Rollheiser, Godoy; Boselli.

Desfalques

Boca Juniors

Exequiel Zeballos e Figal estão fora do jogo.

Estudiantes de La Plata

Sem desfalques confirmados.

Quando é?