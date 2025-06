Boca Juniors x Benfica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boca Juniors e Benfica se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pela primeira rodada do grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Atravessando um momento conturbado na temporada, o Boca Juniors entrará em campo sob o comando do técnico Miguel Ángel Russo, após a saída de Fernando Gago. Na próxima rodada, os argentinos vão ter pela frente o Bayern de Munique.

Por outro lado, o Benfica encerrou a temporada como vice-campeão do Campeonato Português. Di María fará sua despedida do clube no Mundial de Clubes antes de vestir a camisa do Rosario Central.

Boca Juniors: Marchesín; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zenon; Merentiel.

Benfica: Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Desfalques

Boca Juniors

Cavani está machucado.

Benfica

Alexander Bah e Manu Silva estão lesionados.

Que horas começa Boca Juniors x Benfica

Mundial de Clubes - Grupo C Hard Rock Stadium

