Boavista x Moreirense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais da Primeira Liga

Confira todas as informações sobre a partida que acontece neste próximo sábado (6)

Após a paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, o futebol português está de volta ! Neste sábado (6), no único jogo do dia, o Moreirense viaja para enfrentar o tradicional Boavista, às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Bessa, pela 25ª rodada da . A partida não será transmitida ao vivo no . Na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Moreirense DATA Sábado, 6 de junho de 2020 LOCAL Estadio do Bessa Século XXI - , HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Instagram / Boavista

A partida não terá transmissão ao vivo no Brasil. Aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes da paralisação do campeonato, o Boavista não vivia grande fase: eram quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate. Assim, nesse recomeço, o clube pretende deixar a má fase de lado. Com uma vitória, a equipe pode pular da 11ª posição, atualmente com 29 pontos, para a oitava.

Para isso, os Panteras Negras contam com vários brasileiros: Cassiano, ex- , que viveu grande fase no , o meia Paulinho, ex- , o goleiro Helton, ex- , e o zagueiro/lateral Fabiano, ex- e , entre outros.

Por outro lado, o Moreirense, justamente na oitava colocação, com oito pontos, quer conquistar a vitória para se aproximar da briga pela . O clube vinha em ascensão, com duas vitórias e dois empates em quatro partidas - com direito a um empate fora de casa diante do todo-poderoso .

O clube de Guimarães também conta com brasileiros: o veterano Nenê e o defensor Iago são titulares da equipe.

Provável escalação do Boavista: Leite; Lucas, Costa e Neris; Carraça, Ackah, Obiora e Marlon; Tavares, Cassiano (Yusupha) e Sauer. Técnico: Lito Vidigal.

Provável escalação do Moreirense: Pasinato; Aurélio, Santos, Rosic e Conté; Pacheco, Soares e Santos; Aouacheria, Abreu e Machado. Técnico: Ricardo Soares.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 1 Gil Vicente Campeonato Português 29 de fevereiro de 2020 Tondela 1 x 1 Boavista Campeonato Português 7 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Braga x Boavista Campeonato Português 13 de junho de 2020 17h (de Brasília) Boavista x de Setúbal Campeonato Português 18 de junho de 2020 15h (de Brasília)

MOREIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 1 x 1 Moreirense Campeonato Português 2 de março de 2020 Moreirense 2 x 0 Marítimo Campeonato Português 8 de março de 2020

Próximas partidas