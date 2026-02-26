Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Taça Rio 2026

Botafogo e Boavista se enfrentam neste sábado (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelas semifinais da Taça Rio de 2026. Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.
Onde assistir Botafogo e Boavista ao vivo
O jogo entre Botafogo e Boavista será transmitido pelo SporTV, na TV por assinatura, e no Premiere, no pay-per-view.
Notícias e prováveis escalações
Na partida de ida contra o Boavista, o Glorioso levou a melhor por 2 a 0 no Estádio Bacaxá, com gols de Justino e Arthur. Na partida seguinte, a equipe do técnico Martín Anselmi ganhou do Nacional Potosí, pela pré-Libertadores, e avançou à fase seguinte da competição. O placar no agregado terminou em 2 a 1 para o Botafogo. Já no Brasileirão, o time tem uma vitória e duas derrotas em três jogos, com a última partida disputada sendo contra o Fluminense, fora de casa, na qual o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor por 1 a 0.
Para a partida de volta contra o Boavista, a tendência é que o Glorioso mescle titulares com reservas.
Botafogo: Raul; Kadu, Ythallo, Justino e Jhoan Hernández; Edenílson, Arthur Novaes, Caio Valle e Villalba; Artur e Kauan Toledo. Técnico: Martín Anselmi
Boavista: Lucas Maticoli; Cesinha, Bruno Jesus e Guilherme Lacerda e Tito; Kadu, Fernando e Isael; Fellipinho, Brunão e Lucas Silva. Técnico: Gilson Kleina
Desfalques
BotafogoLesionados: Allan, Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal e Santi Rodríguez.
Boavista
Lesionados: Emanuel.
Quando é?
- Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ
Como assistir de qualquer lugar com VPN
