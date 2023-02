Boavista x Botafogo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes se enfrentam neste domingo (5), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar na TV

Com objetivos opostos, Boavista e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (5), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha, pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Bandsports, na TV fechada.

Depois de três vitórias consecutivas, o Botafogo empatou sem gols com o Nova Iguaçu, e aparece na terceira posição com 10 pontos. Do outro lado, o Boavista, na lanterna da tabela, busca a primeira vitória no estadual. Até o momento, foram dois empates e quatro derrotas.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma nove vitórias, contra quatro do Boavista, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Segovia e Hugo; Danilo Barbosa, Patrick de Paula e Marlon Freitas; Gustavo Sauer, Carlos Alberto e Matheus Nascimento. Técnico: Luís Castro.

Escalação do provável Boavista: Fernando; Jairo, Kevem, Elivelton, Diego Rangel e Peu; Israel, Ryan e Matheus Alessandro, Wandinho e Marquinhos. Técnico: Leandrão.

Desfalques

Botafogo

Gatito Fernández, Joel Carli, Eduardo e Lucas Fernandes seguem como desfalques.

Boavista

Não já desfalques confirmados.

Quando é?