Boateng sobre drible de Messi que o deixou no chão: "queria ver vocês contra ele"

Em meio ao confinamento necessário durante a pandemia do novo coronavírus, os jogadores de futebol estão lidando com a situação de formas distintas.

Através das redes sociais, alguns se engajam para mostrar a gravidade da situação enquanto outros participam de alguns desafios virtuais, na busca de trazer algum tipo de leveza e distração.

Zagueiro do de Munique, Jérôme Boateng, por exemplo, resolveu receber perguntas de seus seguidores. E um deles o relembrou de um momento inesquecível – e negativo sob o ponto de vista do alemão.

“O que passou pela sua cabeça quando o Messi fez aquilo com você?”, perguntou um internauta, relembrando o drible que Boateng sofreu do craque do na semifinal de 2015 da .

A resposta de Boateng foi um desafio bem-humorado.

honestly I would love to see each one of you defending against messi 😂😂 https://t.co/Jflx1R4NsR