Boa notícia para Flick vinda do coração da concentração da Inglaterra

O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, recuperou-se totalmente da lesão nos tendões do joelho direito, após participar de apenas duas partidas na Copa do Mundo, torneio do qual a seleção do samba se despediu nas oitavas de final diante da Noruega.

Raphinha chegou nesta quarta-feira ao centro de treinamento da equipe catalã no St. George's Park, na Inglaterra, e, antes da primeira das duas sessões de treino previstas pelo técnico Hansi Flick para esta quinta-feira, foi recebido pelos companheiros com uma tradicional saudação amistosa. Em seguida, o jogador brasileiro completou a primeira parte da sessão com o grupo e depois seguiu treinando de forma individual, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Vale destacar que o restante dos companheiros de Raphinha na equipe catalã já começou a trabalhar há cerca de duas semanas, motivo pelo qual o brasileiro terá de aumentar sua carga de trabalho de forma gradual.

A sessão matinal do Barcelona teve como destaque o foco na preparação física, e Benjamin Kugel, o novo preparador físico, conduziu o treino no início, antes de os jogadores começarem a treinar com bola.

Rafa Yuste, vice-presidente esportivo do Barcelona, havia chegado ao centro de treinamento na noite anterior e acompanhou a sessão de treino ao lado de Bojan Krkic, coordenador de assuntos do futebol, e de Alejandro Echevarría, membro da comissão esportiva.