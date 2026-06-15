Bielsa: A Arábia Saudita não é um adversário fácil... e estas são as ideias que queremos colocar em prática

O argentino Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, acredita que o confronto contra a Arábia Saudita, na madrugada de amanhã, terça-feira, válido pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, não será fácil.

As seleções do Uruguai e da Arábia Saudita disputam o Grupo H da Copa do Mundo ao lado da Espanha e de Cabo Verde.

Bielsa disse na coletiva de imprensa antes do confronto contra a Arábia Saudita: “A seleção saudita conta com jogadores de grande capacidade individual; não enfrentaremos um adversário fácil de forma alguma”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Al-Riyadiah”: “Qualquer conclusão sobre o nosso nível ou a nossa preparação só será feita após o término da partida”.

Ele destacou que seus jogadores tentarão aplicar seu estilo ofensivo e pressionar com o maior número possível de jogadores, acrescentando: “Vamos tentar atacar e pressionar com o maior número possível de jogadores, recuperando a bola rapidamente e criando uma conexão entre o que fazemos com a posse de bola e o que fazemos sem ela”.

E completou: “Essas são as ideias que queremos colocar em prática, mas nossa capacidade de executá-las também depende do estilo de jogo do adversário e do que ele nos impor durante a partida”.

Sobre o atraso no voo da seleção uruguaia, Bielsa negou que isso tivesse qualquer impacto nos preparativos, afirmando: “O atraso no voo não nos causou nenhum problema; concluímos a parte principal dos nossos preparativos em Montevidéu”.

Sobre a disponibilidade de José María Giménez, explicou: “Giménez estava com um problema no tornozelo e se juntou aos treinos mais tarde. Estávamos acompanhando as etapas de seu retorno, mas ele acabou se juntando a nós, está conosco e está pronto”.

Sobre Ronald Araújo, disse: “Ele chegou com um problema muscular que não era grave, depois de ter passado os últimos seis meses no Barcelona sem problemas antes de sofrer uma lesão.”

E acrescentou: “Quando um jogador se lesiona durante o treino, isso significa que algo não correu como deveria. Araújo trabalha com um grupo em que confia muito, e nenhuma decisão a respeito dele foi tomada sem consulta e acordo com eles”.