Bernardo Silva viveu, na segunda-feira, seu primeiro dia como jogador do Real Madrid, depois de chegar ao clube merengue em uma transferência gratuita, vindo do Manchester City.

O meia português passou pelos exames médicos pela manhã e, em seguida, completou as duas sessões de treino previstas ao longo do dia na Cidade do Real Madrid, seus primeiros treinos sob o comando do técnico José Mourinho, antes de falar ao canal de televisão do Real Madrid sobre seus sentimentos, marcados pela empolgação.

Bernardo Silva disse: "É algo muito especial e estou muito feliz por estar aqui. Não é preciso falar sobre este clube, porque sua história fala por si mesma".

E acrescentou: "Estou muito feliz por começar esta etapa e tentar ajudar este time a continuar vencendo, pois é isso que ele sabe fazer. Sou mais um jogador que está aqui para ajudar e tentar manter o caminho das vitórias deste clube maravilhoso".

Bernardo Silva admitiu a dificuldade do início de seus treinos com o Real Madrid, mas, ao mesmo tempo, elogiou o clima do grupo, dizendo: "Estou cansado. O primeiro treino foi difícil, mas estou muito feliz por conhecer meus companheiros. Já conheço bem alguns deles, porque joguei contra eles muitas vezes".

E prosseguiu: "Todos treinam com muita intensidade, e este lugar faz você se sentir em casa".

O jogador português também falou sobre José Mourinho, a quem já havia enfrentado como adversário no passado, dizendo: "Fomos adversários algumas vezes, e agora estamos no mesmo time. É um treinador que significa muito para o futebol português; desde que eu era pequeno, acompanhávamos muito os times dele, e ele sempre colocou o nome de Portugal no mais alto nível. Estou muito feliz por começar a trabalhar e aprender com ele".

Sobre a contribuição que pode dar, Bernardo Silva se definiu como um jogador versátil que coloca o time em primeiro lugar, dizendo: "Sou um jogador que se baseia no trabalho e em tentar tornar melhores os que jogam ao meu lado. Sempre tento estar disponível em várias posições para ajudar o time. Consigo me adaptar a muitos lugares, e estarei pronto para o que o Real Madrid precisar".

O meia explicou que o contato do Real Madrid não deixou margem para dúvidas e que ele aceitou de imediato, sem pensar, dizendo: "Quando o Real Madrid apareceu, foi impossível dizer não, e não pensei duas vezes".

E completou: "Depois de ter jogado muitas vezes contra o Real Madrid, você sente o quanto ele é grandioso e a imponência do estádio Santiago Bernabéu. Estar perto da minha família, e muito perto de Portugal, e em uma cultura muito parecida, ajuda. Mas o sonho de jogar no melhor clube da história do futebol é um privilégio".

Bernardo Silva prosseguiu revelando seus ídolos no futebol, entre eles um nome atualmente ligado ao clube merengue, dizendo: "Tenho vários. E Zinedine Zidane é um deles, sem dúvida. E também Rui Costa, porque era um jogador do Benfica e de Portugal, e Luka Modric, que foi um grande ídolo e um exemplo dentro e fora de campo".

E concluiu: "Zidane talvez esteja entre os cinco melhores jogadores da história do futebol. Ele jogava praticamente na minha posição e, quando eu era pequeno, observava como ele dominava a bola e como jogava".