Bernard rejeita proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, e quer ficar na Inglaterra

Atacante brasileiro recebeu uma oferta do clube árabe, mas optou por seguir na Premier League

Enquanto espera a resposta de Soteldo, o Al Hilal, da , não perde tempo e continua buscando outras opções. No último domingo (18), o clube árabe enviou uma oferta para o brasileiro Bernard, do , que foi recusada pelo jogador. Aos 28 anos, o atacante quer seguir na Premier League.

Bernard era prioridade do clube saudita depois de Alex Teixeira, que apesar de ter uma oferta na mesa, só quer pensar no futuro depois do final da .

SITUAÇÃO DE SOTELDO:

O time saudita ainda negocia com Soteldo, o venezuelano fez uma contraporposta salarial que não agradou a diretoria da equipe Crescente. Desde o início das negociações,o meia se mostrou reticente quanto a saída para o mercado árabe. No final de semana, o técnico Cuca afirmou que o jogador realizava a sua última partida pelo .