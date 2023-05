Berghuis, do Ajax, 'a la Cantona', dá soco em torcedor rival por suposta fala racista

Ofensas raciais de torcedor do Twente teriam sido direcionadas ao companheiro negro, Brian Brobbey

Em uma semana em que o mundo entrou na discussão sobre racismo, após casos reincidentes contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, um outro fato chamou a atenção e contou com a tentativa de agressão de um atleta contra um torcedor.

O jogador do Ajax, Steven Berghuis foi filmado tentando dar um soco em um torcedor do Twente. O atleta se encaminhava para o ônibus da equipe e foi até a grade para desferir o golpe no torcedor. No gesto ele acabou derrubando o celular de outra pessoa que estava ali. Veja o vídeo.

Parte da mídia esportiva afirma que o motivo teria sido uma ofensa racista do torcedor contra o jogador negro do Ajax, Brian Brobbey. A pessoa teria chamado o jogador de "câncer preto" e provocou a ira de Berghuis, companheiro de Brobbey. Uma atitude que lembra a 'voadora' de Eric Cantona em um torcedor do Crystal Palace, que proferiu uma fala xenófoba.

Após a repercussão do vídeo, Berghuis se manifestou e disse ter errado ao tentar agredir o rival.

"Eu me arrependo de minha ação. Eu não deveria ter feito isto. Depois de todos os jogos fora de casa, muitas ameaças são feitas contra nós. Eu estou acostumado a isso, mas as pessoas pensam que podem dizer qualquer coisa", redigiu o jogador do Ajax.

Neste domingo (28), aconteceu a última rodada da Eredivisie, o campeonato holandês, e o Ajax perdeu por 3 a 1 para o Twente. Com esse resultado, o tradicional time de Amsterdam terminou em terceiro lugar e ficou fora da Liga dos Campeões. O que sobrou para o Ajax será a disputa da fase preliminar da Europa League.