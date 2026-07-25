O francês Karim Benzema, avançado do Al-Hilal saudita, fez questão de pôr fim à polémica em torno do seu futuro no clube, depois de ter ironizado sobre as notícias que davam conta da possibilidade de ver o seu nome retirado da lista de inscrições nacional, ficando apenas com a participação na Liga dos Campeões da Ásia de elite.

Alguns relatos da imprensa tinham apontado, nos últimos dias, que a direção do Al-Hilal estava a estudar a contratação de um novo avançado estrangeiro, perante a falta de convicção da equipa técnica no que Benzema apresentou durante os primeiros seis meses no clube, o que abriu a porta à possibilidade de o excluir das competições da Roshn League e mantê-lo apenas na prova asiática.

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Mas a estrela francesa decidiu responder pessoalmente a essas notícias, depois de o famoso criador de conteúdos Mimi Rivera ter publicado um vídeo na sua conta na plataforma Instagram, no qual falava sobre a possibilidade de Benzema jogar apenas na competição asiática.

O avançado do Al-Hilal não hesitou em comentar o vídeo, tendo escrito: "Isso só vai acontecer nos teus sonhos", numa mensagem irónica que continha um claro desmentido a tudo o que se dizia sobre o seu futuro no clube.









O comentário de Benzema depressa se espalhou pelas redes sociais, sendo partilhado por um grande número de adeptos do Al-Hilal, que consideraram que o jogador tinha resolvido a polémica por si próprio, enquanto outros viram na sua mensagem a confirmação do seu apego ao lugar dentro da equipa e da sua disponibilidade para competir na nova temporada.

O Al-Hilal prepara-se para entrar numa temporada repleta de desafios, no meio da continuidade das conversas sobre o reforço do setor ofensivo com vários craques mundiais, mas Benzema parece determinado a afirmar-se e a virar a página de um início difícil, recuperando o nível que lhe é conhecido e liderando a equipa na luta por todos os títulos.