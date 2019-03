Benzema 'fecha' com Solari no Real Madrid: "Espero que fique"

Treinador poderia ser substituído em breve, mas atacante reforça desejo do grupo em seguir com o comandante

Protagonista da vitória fundamental do Real Madrid neste domingo (10), diante do Valladolid, o francês Karim Benzema fez questão de demonstrar seu apoio ao técnico Santiago Solari após a partida. O treinador viu seu trabalho ir dos elogios à crítica feroz após as eliminações seguidas na Copa do Rei e, principalmente, na Champions League, na última semana.

Nos bastidores, muito se fala num retorno de Zinedine Zidane ou mesmo de José Mourinho - este, que poderia ser anunciado como técnico interino, segundo apurações da Goal -, mas o elenco parece determinado em defender o atual comandante.

"(Se eu prefiro) Zidane ou Mourinho? Solari", disse o atacante na zona mista. "O vestiário está muito unido, espero que Solari esteja conosco até o final da temporada mas este é um tema que o clube deve decidir. Mas eu gostaria disso, nós (jogadores) estamos com Solari."

"Se o nosso vestiário não estivesse unido, não é possível fazer um jogo como o de hoje. Por que trocar agora? Faltam 11 jogos (para o término da temporada), que ele fique com a gente para tentarmos vencer todas."

💬👊 @Benzema: "Hoy, con el dolor del último partido, hemos estado bien. Ganamos un partido muy importante y vamos a continuar así hasta el final."#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/jkAQjOWdHs — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 10, 2019

Benzema ainda prosseguiu a rebater a imprensa, que seria a responsável por instalar uma sensação de 'crise' no clube após a queda diante do Ajax na Liga.

"Perdemos um jogo muito importante contra o Ajax e parece que nunca havíamos vencido nada até então", argumenta. "Não se pode esquecer que ganhamos muitas coisas nos últimos anos, é algo muito difícil e muito importante."

Com 13 gols marcados, Benzema é uma das esperanças para o Real encerrar a temporada de La Liga em alta: o time da capital chegou a 51 pontos, segue na 3ª colocação após 27 rodadas e encara o Celta no próximo sábado (16), em Vigo, a partir das 12h15 do horário de Brasília.