Benzema é a vida do Real sem Ronaldo e torcida, agora, reconhece

O francês trocou as vaias e críticas por aplausos e elogios: faz mais uma boa temporada e simboliza gols e assistências pelos Blancos

O faz a sua segunda temporada desde a saída de Cristiano Ronaldo para a , em 2018. Ainda é um período tortuoso na história recente do clube, que nos últimos anos escreveu a maior hegemonia moderna na Liga dos Campeões da Europa.

Desde então, muitos resultados não foram os esperados (como a eliminação nas oitavas de final, com goleada sofrida em casa para o na Champions) e alguns ídolos antes inquestionáveis passaram a ser criticados: Marcelo sofreu grande queda de produção e chegou a perder a titularidade, Sergio Ramos repensou a sua continuidade e Gareth Bale precisou resistir para não ser praticamente expulso. A ironia é que o “galáctico” mais criticado destes tempos ainda recentes de glórias hoje é o principal jogador do time merengue.

Karim Benzema fez, na goleada por 5 a 0 sobre o , pela 11ª rodada de , mais uma grande partida com a camisa merengue. No lado direito da área, deu a assistência para Rodrygo abrir a contagem; depois, pela esquerda, cruzou rasteiro para Toni Kroos ampliar. Sergio Ramos fez o terceiro, de pênalti, e no segundo tempo Benzema chegou a acertar a trave antes de, também da marca da cal, estufar as redes.

Bernabéu troca vaias por aplausos

A cena seguinte resumiu bem o contraste entre o momento atual do centroavante francês com a impressão geral que se tinha sobre ele: um minuto depois de ter feito o gol, Benzema foi ovacionado por torcedores que, de pé, o aplaudiram enquanto o jovem Luka Jovic entrava em seu lugar. O sérvio de 21 anos, sensação da última temporada no futebol alemão, completou o marcador, no que foi a vitória mais elástica do time treinado por Zidane nesta campanha. Jovic foi contratado na atual temporada para fazer sombra a Benzema, que costumeiramente escutava vaias de sua torcida dentro do estádio Santiago Bernabéu.

Maior garçom de CR7 e mérito “invisível”

Benzema recebeu muitas críticas desde sua chegada ao Madrid, há dez anos. Várias justas, várias injustas. Dentre os principais jogadores do time, foi o menos celebrado nas quatro conquistas europeias que vieram desde então: Sergio Ramos, Gareth Bale e, claro, Cristiano Ronaldo tiveram, todos, seus gols antológicos, enquanto Toni Kroos, Casemiro, Marcelo e até Di María foram lembrados pela forma de conduzir o jogo sob o ponto de vista organizacional.

O único gol do camisa 9 nas finais europeias ficou mais marcado pelo erro grosseiro do goleiro do , Karius, do que por sua habilidade.

Em final de Champions não, né, Karius? Nem em pelada.... Benzema foi esperto e abriu o placar contra o Liverpool! #FinalDeChampions pic.twitter.com/aCpePwDnPQ — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) May 26, 2018

O francês, contudo, já somava grandes méritos naquela época. O primeiro deles foi o excelente entendimento tático com Ronaldo, com Benzema funcionando como isca para atrair os defensores adversários enquanto abria espaço para as infiltrações do português. Era bem comum ver ambos trocarem de posições nas cercanias da grande área, justamente na época em que CR7 passou a jogar ainda mais centralizado como referência de ataque.

Na estadia de Cristiano no Santiago Bernabéu, ninguém lhe deu mais passes para gols do que Benzema: foram 42, vantagem larga em relação ao segundo colocado, Bale (27).

Artilheiro, garçom e referência

Karim Benzema foi o melhor jogador do Real Madrid na temporada passada. Anotou 30 gols, o dobro em relação a quem veio atrás, e somou 10 assistências considerando todos os campeonatos. Além disso, com a bola rolando, foi quem mais criou chances para a titubeante equipe (70).

Na atual temporada, continua liderando o time nos quesitos citados. Já acumula sete gols, quatro assistências e 23 chances criadas com a bola em movimento. Sabe dar tanto o último passe quanto o último toque e também é uma liderança forte para a equipe.

“É um excelente jogador e nos transmite muita confiança e tranquilidade. Jogando ao seu lado é mais fácil”, disse Rodrygo após os 5 a 0 diante do Leganés, resultado que deixa o time atrás apenas do na tabela de classificação de La Liga – campeonato onde o francês divide a artilharia com Morón ( ) e Moreno ( ).

Números de primeira

Em sua defesa, Benzema também possui os números ao seu lado: é o francês com mais gols marcados na Liga dos Campeões (61 tentos) e o quarto maior artilheiro na história do certame. Dentre os jogadores em atividade na , só não fez mais gols pelo seu clube (228) do que Lionel Messi (607) e também está no caminho para igualar Ferenc Puskas e entrar no top 5 de maiores goleadores em toda a história madridista.

Ídolo do clube, a transformação das vaias em aplausos faz jus à carreira de Benzema no Real Madrid. Após a saída de CR7, os gols, lado bom da vida de qualquer time de futebol, são responsabilidade do francês de 31 anos. E ele vai dando conta do recado.