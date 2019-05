Sergio Ramos pede para deixar Real Madrid e ir para o futebol da China, diz TV

Segundo a imprensa espanhola, a relação entre o zagueiro e o presidente do clube tem sido um motivo potencial para seu pedido de saída

Como se a péssima temporada feita pelo em 2018-19 não bastasse, o clube agora lida com a antes impensável possibilidade de perder Sergio Ramos, zagueiro e capitão do clube espanhol.

O zagueiro teria pedido a Florentino Pérez que permitisse a sua saída sem custos, segundo informou o programa de TV espanhol Jugones, para o futebol chinês. Hoje, o futuro de Ramos está cercado de incertezas.

De acordo com o que foi apurado pela Goal, duas situações ditam o tom desta polêmica: a relação entre Sergio Ramos e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que se deteriorou especialmente após a eliminação nas oitavas de final para o , seria uma delas – inclusive, com relatos de uma discussão calorosa entre os dois após a goleada sofrida contra os holandeses.

A outra é a própria situação contratual do defensor, com vínculo até 2021. O normal é ver a parceria ser renovada, uma vez que o Real Madrid tem como política assinar vínculos com seus jogadores antes destes chegarem em seu último ano. E como a partir da próxima temporada a expectativa é de grandes contratações, Sergio Ramos gostaria de um aumento salarial. O grande problema está na idade do camisa 4, 33 anos. Para efeito de comparação, Cristiano Ronaldo deixou o Bernabéu com a mesma idade, assim como Raúl González. Goleiro histórico do clube, Iker Casillas foi embora para o com 34 primaveras completadas.

Naturalmente, estas duas situações – de relação pessoal e contratual – influem diretamente no pedido de Ramos para deixar o clube. E não é uma situação tão nova assim. Em 2015, após uma temporada sem grandes títulos, o zagueiro estava em situação parecida e conseguiu uma pomposa renovação contratual, anunciada inclusive ao lado do presidente Florentino Pérez.

Uma reunião entre as partes aconteceu nesta segunda-feira (27), mas será uma novela com muitos capítulos. Hoje, o que se sabe é que Ramos e Florentino terão encontro marcado em julho, quando o Real Madrid se apresenta para a turnê de pré-temporada em Madri, Canadá e .