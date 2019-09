Pressionado, Zidane garante: "Rumores sobre Mourinho não me incomodam"

Com os rumores de um possível retorno de Mourinho ao Real, Zidane afirma que não irá recuar

Sob pressão no , Zinedine Zidane insiste que não se arrepende de ter voltado ao clube merengue e assegura que as especulações a respeito de José Mourinho não o abalam.

Em entrevista coletiva, o francês disse que não irá “recuar”: " Sinto-me forte. Aprendi a nunca recuar e continuar trabalhando até o último momento. Não estou pensando em ir embora. Só estou pensando em vencer amanhã [domingo]. Às dificuldades que eles falam do lado de fora são algo que não podemos controlar. Tomei a decisão de voltar porque gostei do novo projeto. Agora estou aqui. Temos que estar juntos para alcançar nossos objetivos".

Após a derrota por 3 a 0 para o na , rumores sobre um possível retorno de José Mourinho rondam os bastidores do Real. Questionado sobre as especulações acerca do treinador português, Zidane acrescentou: "Não me incomoda ouvir sobre Mourinho. Aqui, você perde um jogo e precisa mudar tudo".

Na busca por um bom resultado, o Real Madrid entra em campo neste domingo (21), às 16h (Brasília), contra o , líder do Campeonato Espanhol.

"Devemos dar tudo o que pudermos para vencer o jogo. Temos que continuar trabalhando duro, nos preparar bem para os jogos e mudar algumas coisas. Isso é futebol. Temos a chance de mudar o jogo rapidamente”, e finalizou. “É isso que me ajuda a superar. Não podemos conversar sobre tudo o que acontece fora do clube e responder a todas as críticas".