Benfica x Maccabi Haifa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada do grupo H da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Borussia Dortmund e Copenhague duelam nesta terça-feira (6), no estádio da Luz, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo G da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, no streaming.

Considerado a "terceira força" do grupo, o Benfica sabe que precisa iniciar a Liga dos Campeões com vitória para mostrar que irá brigar ponto a ponto por uma vaga na próxima fase. As únicas duas baixas do time português são João Victor e Lucas Veríssimo.

O Maccabi, por sua vez, quer se mostrar a surpresa do campeonato e promete endurecer a vida do adversário. Raz Meir e Mahmoud Jaber, machucados, não viajaram a Portugal.

Prováveis escalações

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Broos, Grimaldo; Fernandez, Luis; Neres, Silva, Mario; Ramos.

Possível escalação do Maccabi: Cohen; Eliyahu, Goldberg, Arad, Menahem; Fani, Mohamed, Levi; David, Rukavytsya, Tchibota.

Desfalques da partida

Benfica:

João Victor e Lucas Veríssimo: lesionados.

Maccabi:

Meir e Jaber: departamento médico.

Quando é?

JOGO Benfica x Maccabi Haifa DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL Estádio da Luz, Lisboa - POR HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 2 x 1 Vizela Primeira Liga 2 de setembro de 2022 Benfica 3 x 2 Porto Ferreira Primeira Liga 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Famalicão x Benfica Primeira Liga 10 de setembro de 2022 11h30 (de Brasília) Juventus x Benfica Champions League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Maccabi Haifa

JOGO CAMPEONATO DATA Hapoel 1 x 2 Maccabi Campeonato Israelense 3 de setembro de 2022 Bnei 0 x 1 Maccabi Campeonato Israelense 30 de agosto de 2022

Próximas partidas