Benfica x Ajax: escalação, desfalques e mais da Champions League 21/22

Benfica e Ajax entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio da Luz, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Em casa, os portugueses querem se impor diante do forte rival, que ficou marcado na primeira fase pelas goleadas aplicadas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Benfica sabe que a "parada será dura" nesta quarta-feira, já que tem problemas para escalar o time.

Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo seguem no departamento médico, enquanto Seferovic, com problema físico é dúvída, assim como Andre Almeida, com dores nas costas.

O Ajax, por sua vez, tem praticamente todo o elenco à disposição.

Apenas Brian Brobbey e Stekelenburg, machucados, estão fora do duelo em Lisboa..

Possível escalação do Atlético de Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Taarabt, Weigl, Everton; Yaremchuk, Nunez.

Possível escalação do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Blind; Alvarez, Klaassen; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

DESFALQUES

BENFICA:

Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo: lesionados

AJAX:

Brian Brobbey e Maarten Stekelenburg: lesionados.

MELHORES DICAS E APOSTAS

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Benfica e Ajax será transmitido ao vivo pelo Space, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.