Benfica x Sporting ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Clássico português será disputado neste domingo (15), no Estádio da Luz; veja como acompanhar na internet

Benfica e Sporting se enfrentam na tarde deste domingo (15), às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela 16ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na liderança do Campeonato Português, com 40 pontos (13 vitórias, um empate e uma derrota), enquanto o Sporting brigando pelo terceiro lugar, soma 28 pontos, com nove vitórias, um empate e uma derrota.

Em 314 jogos disputados entre as equipes, o Benfica soma 137 vitórias, contra 112 do Sporting, além de 65 empates. No último encontro, válido pelo Português 2021/222, as Águias venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Benfica: Odisseas Vlachodimos; Alexander Bah, António Silva, Nicolas Otamendi, Alex Grimaldo; Fredrik Aursnes, Enzo Fernández, Rafa Silva, João Mario, Julian Draxler; Gonçalo Ramos.

Escalação do provável Sporting: Antonio Adan; Gonçalo Inacio, Sebastian Coates, Matheus Reis; Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Manuel Ugarte, Nuno Santos, Francisco Trincão, Marcus Edwards; Paulinho.

Desfalques

Sporting

Daniel Bragança, Hidemasa Morita, Luis Neto estão fora.

Benfica

Sem desfalque confirmados.

Quando é?