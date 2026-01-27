Goal.com
Liga dos Campeões
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoReal Madrid
Pedro Augusto Dias

Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam pela oitava rodada da fase de liga da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Benfica e Real Madrid ao vivo?

O jogo entre Benfica e Real Madrid será transmitido pela TNT Sports, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Benfica

O Benfica chega à última rodada da fase de liga em situação bastante delicada. A equipe soma apenas seis pontos em sete jogos, ocupa a 29ª colocação e aparece a cinco pontos da zona de classificação, atualmente aberta pelo Olympiacos, que tem oito. Para avançar, os portugueses precisam vencer o Real Madrid e ainda torcer por uma combinação ampla de resultados, já que outros quatro times também estão à sua frente fora da área de repescagem.

Liga dos Campeões
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Notícias do Real Madrid

O Real Madrid, por sua vez, entra em campo com cenário mais confortável, mas ainda indefinido. Os merengues aparecem na terceira posição, com 15 pontos, e seguem bem posicionados na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. A margem, no entanto, é curta: a diferença para a Atalanta, atual 13ª colocada, é de apenas dois pontos, o que mantém a disputa aberta e exige atenção total na rodada final.

Prováveis escalações de Benfica x Real Madrid

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestRMA
1
A. Trubin
26
S. Dahl
44
T. Araujo
17
A. Dedic
30
N. Otamendi
18
L. Barreiro
10
G. Sudakov
8
F. Aursnes
5
E. Barrenechea
25
G. Prestianni
14
V. Pavlidis
1
T. Courtois
8
F. Valverde
18
A. Carreras
17
R. Asencio
24
D. Huijsen
15
A. Guler
5
J. Bellingham
14
A. Tchouameni
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior
30
F. Mastantuono

4-3-3

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mourinho

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Que horas começa Benfica e Real Madrid?

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Estadio da Luz

Retrospecto recente

BEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

BEN

Um

RMA

1

0

Empate

0

5

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

