Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Benfica e Real Madrid entram em campo nesta quarta-feira (28), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa.

Onde assistir Benfica e Real Madrid ao vivo?

O jogo entre Benfica e Real Madrid será transmitido pela TNT Sports, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Benfica

O Benfica chega à última rodada da fase de liga em situação bastante delicada. A equipe soma apenas seis pontos em sete jogos, ocupa a 29ª colocação e aparece a cinco pontos da zona de classificação, atualmente aberta pelo Olympiacos, que tem oito. Para avançar, os portugueses precisam vencer o Real Madrid e ainda torcer por uma combinação ampla de resultados, já que outros quatro times também estão à sua frente fora da área de repescagem.

Notícias do Real Madrid

O Real Madrid, por sua vez, entra em campo com cenário mais confortável, mas ainda indefinido. Os merengues aparecem na terceira posição, com 15 pontos, e seguem bem posicionados na briga por uma vaga direta nas oitavas de final. A margem, no entanto, é curta: a diferença para a Atalanta, atual 13ª colocada, é de apenas dois pontos, o que mantém a disputa aberta e exige atenção total na rodada final.

Que horas começa Benfica e Real Madrid?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Estadio da Luz

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

BEN Um RMA 1 0 Empate 0 Benfica 5 - 2 Real Madrid 5 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

