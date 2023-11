Benfica x Inter de Milão: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Estádio da Luz; veja como acompanhar na TV e na internet

O Benfica recebe a Inter de Milão na tarde desta quarta-feira (29), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já classificada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a Inter briga pelo primeiro ligar do Grupo D. Na vice-liderança, com os mesmos 10 pontos que a líder Real Sociedad, os italianos somam três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Benfica, na lanterna com nenhum ponto conquistado, os portugueses cumprem apenas tabela. Em quatro jogos disputados, foram quatro derrotas. Vale destacar que a Inter nunca perdeu para o Benfica. Em seis jogos disputados entre as equipes, os italianos somam quatro vitórias, além de dois empates. No último encontro válido pela segunda rodada da Champions 2023/24, a Inter venceu por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, João Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. Técnico: Roger Schmitd.

Inter de Milão: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Benfica

Alexander Bah, Juan Bernat e David Neres seguem no departamento médico

Inter de Milão

Lesionados, Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard estão fora.

Quando é?