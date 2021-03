Benfica entra na disputa por Diego Costa; São Paulo já foi um interessado

O clube português já fez uma oferta para o atacante ex-Atlético de Madrid, que está no Brasil e gostou pra proposta

Sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Atlético de Madrid, Diego Costa foi pauta de diversos clubes brasileiros, que agora ganham a concorrência do Benfica, de Portugal, na tentativa de contratá-lo.

Atualmente em Lagarto, município de Sergipe, o atacante brasileiro naturalizado espanhol gostou da oferta do time português, mais do que as propostas feitas pelas equipes do Brasil. Entre os possíveis interessados, como Palmeiras e Flamengo, a equipe mais próxima do jogador era o São Paulo - as partes até chegaram a abrir conversas, mas a alta pedida salarial freou as negociações.

Segundo apurações da Goal, a proposta do Benfica um contrato de três anos com salário de três milhões de euros (20 milhões de reais) por temporada, além de um bônus de mais três milhões de euros pela assinatura do contrato.

Sem entusiasmo com as propostas das equipes brasileiras, Diego Costa está convencido de que, aos 32 anos, ainda pode atuar em alto nível no futebol europeu. O atacante já atuou em Portugal no início de carreira, quando defendeu o Braga e o Penafiel.

Concorrendo com o Benfica, duas equipes da MLS, dos Estados Unidos, também estão interessadas em contar com o hispano brasileiro nas próximas temporadas.

Diego Costa perdeu espaço no Atlético de Madrid com a chegada de Luis Suárez e ficou de fora de boa parte da primeira metade da temporada 2020/21 com lesões. O último jogo que disputou foi em 22 de novembro de 2020, quando entrou nos minutos finais do duelo entre Atlético e Real Sociedad. Ele anotou dois gols em sete jogos na atual La Liga.