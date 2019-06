Benfica confirma proposta do Atlético por João Felix: R$ 530 milhões

O jovem de apenas 19 anos é uma das maiores sensações do futebol europeu

O confirmou ter recebido proposta de 126 milhões de euros do por João Félix, tido como um dos jovens mais promissores do futebol mundial – e que, por ser português obviamente motiva comparações prematuras em relação a Cristiano Ronaldo.

Segundo apurado pela Goal, a oferta, entretanto, ainda não foi aceita já que o Atleti não faria o pagamento de uma só vez. A oferta, contudo, é superior à cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros. As cifras podem fazer do jovem português a terceira contratação mais cara da história do futebol, atrás apenas dos brasileiros Neymar e Philippe Coutinho.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Em sua primeira - e única - temporada entre os profissionais do Benfica, o garoto disputou 43 jogos e marcou incríveis 20 gols, participando ativamente do título no Campeonato Português de 2018/19. Ele ainda fez parte do elenco de campeão da primeira edição da UEFA , em junho.