Equipes entram em campo nesta segunda-feira (20), no Estádio da Luz; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Boavista se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 18h15 (de Brasília), no Estádio da Luz, pela 21ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer o Brugge por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Benfica volta as atenções para o Campeonato Português. Na liderança com 53 pontos, a equipe chega embalada com quatro vitórias consecutivas.

Do outro lado, o Boavista vem de dois empates consecutivos no torneio. No momento, aparece na oitavas posição com oito pontos.

Em 130 jogos disputados entre as equipes, o Benfica registra 76 vitórias, contra 20 do Boavista, além de 34 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, o Benfica venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, Silva, Grimaldo; Luís, Chiquinho, Aursnes; Neres, Mario, Guedes.

Boavista: Bracali; Malheiro, Sasso, Abascal; Onyemaechi, Vukotic, Camara, Agra; Perez, Mangas, Njie.

Desfalques

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Boavista

Perez, expulso na última rodada, está fora, assim como o uruguaio Rodrigo Abascal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?