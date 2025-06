Benfica x Auckland City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Orlando City Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Auckland City se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 23h (de Brasília), no Orlando City Stadium, na Flórida, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Após empatar por 2 a 2 com o Boca Juniors na rodada de estreia, o Benfica volta a campo em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. No momento, a equipe ocupa a vice-liderança do Grupo C, com um ponto, dois a menos que o líder Bayern de Munique. Na última rodada, o time português enfrentará justamente o Bayern de Munique, no dia 24.

Por outro lado, o Auckland City, clube amador da Nova Zelândia, sofreu uma goleada histórica por 10 a 0 para o Bayern de Munique na primeira rodada. Na lanterna do Grupo C, a equipe encerrará sua participação na fase de grupos contra o Boca Juniors, também no dia 24.

Benfica: Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Renato Sanches; Di Maria, Pavlidis, Bruma.

Auckland City: Tracey; Murati, Mitchell, Den Heijer, Boxall, Nathan Lobo; Seung, Garriga, Ilich, Manickum; Bevan.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desfalques

Benfica

Andrea Belotti, expulso contra o Boca Juniors, cumprirá suspensão-

Auckland City

Sem desfalques confirmados.

