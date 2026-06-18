Bellingham e Díaz... Um confronto paralelo entre o Real Madrid e o Bayern na Copa do Mundo

O Bayern de Munique e o Real Madrid entraram em uma rivalidade histórica na Copa do Mundo de 2026, após o brilhantismo dos astros de ambas as equipes.

O Bayern de Munique conta com 18 jogadores na Copa do Mundo atual, sendo o segundo clube com mais jogadores na competição (atrás apenas do Manchester City, com 19 jogadores), enquanto o Real Madrid conta com 12 jogadores, após a contratação de Marc Cucurella e Bernardo Silva nos últimos dias.

Jude Bellingham marcou um gol pela seleção da Inglaterra, contribuindo para a emocionante vitória sobre a Croácia por 4 a 2 na noite de ontem, quarta-feira, na estreia dos jogos do último grupo.

De acordo com as estatísticas da rede francesa “Stats Foot”, Bellingham marcou o 82º gol de jogadores do Real Madrid na história da Copa do Mundo, empatando o time real com o Bayern de Munique como os clubes cujos jogadores mais marcaram na competição.

Mas essa estatística não durou muito: na madrugada desta quinta-feira, Luis Díaz marcou um gol pela seleção da Colômbia, levando-a à vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, no encerramento da primeira rodada da fase de grupos.

Esse gol devolveu a liderança ao Bayern de Munique poucas horas depois, já que o time alemão lidera a lista com 83 gols. Com a participação de um grande número de jogadores do clube bávaro na edição atual, espera-se que a equipe aumente seu saldo de gols.