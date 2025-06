Bélgica x País de Gales: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (9), no Estádio Rei Baudouin; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bélgica e País de Gales se enfrentam nesta segunda-feira (09), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Baudouin, em Bruxelas, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 2 na TV fechada (veja a programação completa).

Após uma campanha decepcionante na Liga das Nações (venceu por 3 a 0 sobre a Ucrânia no jogo de volta do playoff de rebaixamento), a Bélgica volta suas atenções para as Eliminatórias Europeias. Na primeira rodada, os belgas empataram em 1 a 1 com a Macedônia do Norte e ocupam a quarta posição do Grupo J, que também conta com País de Gales, Cazaquistão, Liechtenstein e a própria Macedônia do Norte.

Por outro lado, o País de Gales lidera o Grupo J com sete pontos e está invicto nas Eliminatórias, com duas vitórias e um empate. A equipe venceu o Cazaquistão por 3 a 1, o Liechtenstein por 3 a 0 e empatou com a Macedônia do Norte em 1 a 1.

Prováveis escalações

Bélgica: Sels; Meunier, Faes, Debast, De Cuyper; De Bruyne, Onana, Tielemans; De Ketelaere, Lukaku, Doku . Técnico: Rudi Garcia.

País de Gales: Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Ampadu, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; Moore . Técnico: Craig Bellamy.

Desfalques

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

País de Gales

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto