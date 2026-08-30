Beco sem saída: ponto de discórdia trava a renovação do contrato de Harry Kane

O Bayern de Munique tenta renovar o contrato de seu astro inglês, Harry Kane, no próximo período, mas há um obstáculo em seu caminho.

Relatos anteriores confirmaram que Kane recebe, de tempos em tempos, propostas de fora da Alemanha, algumas delas da Arábia Saudita, além de ter sido associado mais de uma vez a uma transferência para o Barcelona, o que levou o Bayern a buscar a renovação do contrato.

De acordo com o jornal "As", Harry Kane e o Bayern de Munique chegaram a um beco sem saída nas negociações para a renovação do contrato do atacante inglês, que se encerra em 2027.

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Após a goleada do Bayern de Munique por 5 a 1 sobre o Stuttgart na abertura do campeonato, Kane declarou: "A primeira reunião foi esta semana. Mas assuntos como esse não se resolvem em uma ou duas semanas. Haverá muitas outras discussões sobre os detalhes".

Ao ser questionado sobre as cláusulas do contrato, o capitão da seleção inglesa acrescentou: "Não vou falar sobre os detalhes aqui".

De modo geral, o atacante deixou claro que está satisfeito com o andamento das negociações: "As coisas estão indo bem, então está tudo certo até agora. Vamos continuar o diálogo nas próximas semanas e ver o que vai acontecer".

E Kane acrescentou: "Há muitos fatores que influenciam um contrato como esse: tenho 33 anos, então talvez este não seja o meu último contrato, mas é, com certeza, um contrato importante para mim. Preciso estar feliz, e o clube também precisa estar feliz. O bom é que nenhuma das duas partes está preocupada. No momento, são apenas discussões abertas, como acontece com qualquer contrato na minha carreira".

O jornal afirmou que a principal divergência gira em torno da duração do contrato, já que Kane, artilheiro do Campeonato Alemão por três vezes desde que chegou a Munique, busca um contrato de longa duração, enquanto o Bayern discute um contrato de duas temporadas.

Kane declarou: "Quero renovar o contrato por um longo período. Mas veremos qual será a duração no fim. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo que satisfaça as duas partes. Espero que sim".

Jan-Christian Dreesen, presidente executivo do Bayern de Munique, também expressou seu otimismo, afirmando: "A harmonia é perfeita, então estamos totalmente tranquilos em relação a isso. Se acontecer um dia antes ou depois, não importa".

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