BBC flagra a FIFA em "alta traição" em torno da Copa do Mundo de 2026

A FIFA foi flagrada pela BBC em uma mentira descarada sobre os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. A federação mundial de futebol prometeu, no livro de candidatura, ingressos relativamente “acessíveis”, mas depois não cumpriu esse acordo de forma alguma. Na realidade, os preços subiram de forma explosiva. Ao mesmo tempo, a venda de ingressos está sendo caótica e frustrante para os torcedores em todo o mundo.

A FIFA abriu a última fase de vendas para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto a federação havia prometido um preço máximo de 1.550 dólares por um ingresso para a final, os valores agora são muitas vezes superiores. Já nos primeiros momentos de venda, os preços subiram bastante, mas na rodada de vendas mais recente foram observados ingressos chegando a custar até 10.990 dólares. Provavelmente, esse é o preço de ingresso regular mais caro de todos os tempos para uma partida de futebol.

Mesmo as categorias “mais baratas” tiveram um aumento significativo de preço. Um ingresso da categoria três passou de 4.185 dólares para 5.785 dólares, um aumento de mais de 38%. A categoria dois chegou a atingir 7.380 dólares, enquanto os preços de venda continuam flutuando devido ao uso de modelos de preços dinâmicos.

A falta de clareza em torno da venda de ingressos causa frustração adicional entre os torcedores. A FIFA não publicou uma estrutura de preços completa e não divulgou antecipadamente quais partidas estariam disponíveis. Os torcedores tiveram que ficar horas em filas virtuais, sem garantia de sucesso.

A própria BBC constatou o quão problemático é o sistema. Devido a uma falha técnica, milhares de torcedores foram colocados na fila errada, tendo que recomeçar do início. Em alguns casos, demorou mais de seis horas para conseguir acesso ao sistema de ingressos.

Mesmo quem conseguiu entrar no site encontrou uma oferta limitada. Das 72 partidas da fase de grupos, inicialmente havia apenas 35 disponíveis, sem jogos de seleções de ponta como Inglaterra ou Escócia. Curiosamente, a Holanda foi o único país entre os dez primeiros do ranking de classificação para o qual havia ingressos à venda.

Os preços no mercado oficial de revenda são ainda muito mais altos. Lá, um ingresso para a final da Copa do Mundo foi oferecido por 82.780 dólares, enquanto a opção mais barata ainda custava 27.000 dólares. A FIFA não só ganha muito dinheiro com a venda regular de ingressos, mas também recebe trinta (!) por cento de comissão sobre os ingressos revendidos.

Os críticos falam de uma “traição monumental” aos torcedores e apontam a falta de transparência. “Os torcedores simplesmente não sabem em que pé estão”, afirmam as organizações de torcedores. Para muitos fãs, uma ida à Copa do Mundo parece ter se tornado inviável, com custos totais que podem chegar a bem mais de 10.000 euros.