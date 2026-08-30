O Bayern de Munique colocou um ponto final nas crescentes especulações sobre o futuro de seu astro francês Michael Olise, ao confirmar que não há negociações no momento para a renovação de seu contrato, em uma mensagem tranquila, porém decisiva.

As conversas sobre o futuro de Olise ganharam força durante o verão, depois que surgiram relatos sobre o desejo do jogador, de 24 anos, de um dia vestir a camisa do Real Madrid, tendo inclusive comunicado essa ambição a alguns de seus companheiros da seleção francesa durante a Copa do Mundo.

Outros relatos também mencionaram o interesse do clube merengue em contratá-lo, além da possibilidade de apresentar uma proposta que chegaria a 150 milhões de euros.

No entanto, a diretoria do Bayern não recebeu nenhuma proposta oficial do Real Madrid, conforme confirmou Jan-Christian Dreesen, presidente-executivo do clube bávaro, que ressaltou em declarações anteriores que não chegou "nenhuma ligação, mensagem ou sequer fax" do clube espanhol a respeito de Olise.

Dreesen voltou a falar sobre o assunto após a vitória do Bayern sobre o Stuttgart, afirmando que o clube não vê necessidade de pressa na renovação do contrato do jogador, que vai até o verão de 2029.

Dreesen disse, de acordo com o jornal alemão Bild: "Não há negociações no momento. O Michael tem contrato até 2029 e, por isso, não há razão para pressa".

Ele acrescentou que o Bayern não se preocupa com o que se comenta fora dos muros do clube, diante do conforto de Olise dentro do time e de seu desempenho constante, esclarecendo que o nível do jogador em campo representa a resposta mais clara a todos os rumores. O dirigente bávaro disse: "A linguagem decisiva é a que se fala dentro de campo. E, como dirigente que sabe o que acontece por dentro, às vezes você sente prazer e às vezes se surpreende com tudo o que é escrito. Sempre dissemos que isso é bobagem".

O Bayern de Munique abriu a campanha de defesa do título da Bundesliga com uma goleada por 5 a 1 sobre o Stuttgart, na última sexta-feira. Olise marcou o segundo gol aos 55 minutos.

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