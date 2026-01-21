Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoUnion Saint-Gilloise
Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Como assistir ao jogo da Champions League entre Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise, além do horário de início e notícias das equipes

O Bayern de Munique deve bater o Union Saint-Gilloise e se aproximar da classificação para as oitavas de final da Champions League. 

Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta quarta-feira (21), na Allianz Arena, na Alemanha, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você estiver no exterior, pode ser necessário usar uma rede privada virtual (VPN) para assistir a jogos usando o seu serviço de streaming habitual. Um VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura online ao fazer streaming. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia do GOAL sobre os melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Allianz Arena

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Bayern de Munique está em grande forma e é um dos favoritos a chegar até o final da Champions League nesta temporada. Desde a derrota para o Arsenal em 26 de novembro, o Bayern está invicto em todas as competições e está 11 pontos à frente na corrida pelo título da Bundesliga. 

O líder da Belgian Pro League, USG, conquistou vitórias impressionantes fora de casa contra os campeões da Eredivisie, PSV, e os campeões turcos, Galatasaray. Esta é sua temporada de estreia na UCL.

Desfalques e estatísticas

A estrela do Bayern, Jamal Musiala, fez seu retorno tão esperado na última partida, após ser afastado por uma lesão sofrida na Copa do Mundo de Clubes, e ele pode estar em campo desde o início, assim como Alphonso Davies.

Konrad Laimer está suspenso. 

Para o Union, Raul Florucz pode começar após se recuperar de uma lesão na panturrilha, enquanto o meio-campista Rob Schoofs pode voltar ao time após doença.

Espera-se que Promise David lidere a linha para os visitantes azarões.

A máquina de gols do Bayern, Kane, tem 32 gols nesta temporada em todas as competições e está a caminho de quebrar seu recorde pessoal de 44 em uma única temporada. 

Notícias dos times e escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Bayern de MuniqueHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestGIL
1
M. Neuer
4
J. Tah
21
H. Ito
22
R. Guerreiro
2
D. Upamecano
6
J. Kimmich
45
A. Pavlovic
17
M. Olise
7
S. Gnabry
14
L. Diaz
9
H. Kane
37
K. Scherpen
5
K. Mac Allister
26
R. Sykes
16
C. Burgess
11
G. Smith
8
A. Zorgane
13
K. Rodriguez
10
A. Ait El Hadj
25
A. Khalaili
6
K. van de Perre
12
P. David

3-4-2-1

GILAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Hubert

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
25/3
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

GIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico dos confrontos diretos

Classificações

