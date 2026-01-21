Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Bayern de Munique deve bater o Union Saint-Gilloise e se aproximar da classificação para as oitavas de final da Champions League.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Inter de Milão x Arsenal, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta quarta-feira (21), na Allianz Arena, na Alemanha, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (veja a programação completa).

Horário de início de Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

O Bayern de Munique está em grande forma e é um dos favoritos a chegar até o final da Champions League nesta temporada. Desde a derrota para o Arsenal em 26 de novembro, o Bayern está invicto em todas as competições e está 11 pontos à frente na corrida pelo título da Bundesliga.

Getty Images

O líder da Belgian Pro League, USG, conquistou vitórias impressionantes fora de casa contra os campeões da Eredivisie, PSV, e os campeões turcos, Galatasaray. Esta é sua temporada de estreia na UCL.

Desfalques e estatísticas

A estrela do Bayern, Jamal Musiala, fez seu retorno tão esperado na última partida, após ser afastado por uma lesão sofrida na Copa do Mundo de Clubes, e ele pode estar em campo desde o início, assim como Alphonso Davies.

Konrad Laimer está suspenso.

Para o Union, Raul Florucz pode começar após se recuperar de uma lesão na panturrilha, enquanto o meio-campista Rob Schoofs pode voltar ao time após doença.

Espera-se que Promise David lidere a linha para os visitantes azarões.

A máquina de gols do Bayern, Kane, tem 32 gols nesta temporada em todas as competições e está a caminho de quebrar seu recorde pessoal de 44 em uma única temporada.

Getty Images

Notícias dos times e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 44 J. Stanisic

27 K. Laimer Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

Classificações