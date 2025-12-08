Bayern de Munique x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

O Bayern de Munique recebe o Sporting nesta terça-feira (9), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada na Allianz Arena, com início marcado para às 14h45 de Brasília.

Abaixo, a GOAL mostra onde e como você pode assistir ao jogo ao vivo, tanto na TV quanto via streaming.

Onde assistir Bayern de Munique x Sporting ao vivo

O jogo entre Bayern de Munique e Sporting será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias do Bayern de Munique

No Campeonato Alemão, o Bayern lidera a tabela de forma incontestável. No último sábado, venceu o Stuttgart fora de casa. Já na Champions League, sofreu na rodada passada sua primeira derrota na temporada em todas as competições: 3 a 1 para o Arsenal. Com 12 pontos, ocupa atualmente o quarto lugar na classificação. Uma vitória contra o Sporting colocaria a equipe do técnico Vincent Kompany em um grande passo rumo à classificação direta para as oitavas de final.

Notícias do Sporting

Na última sexta-feira, o Sporting empatou por 1 a 1 no clássico contra o Benfica pelo Campeonato Português e, com isso, perdeu a chance de se aproximar do líder Porto. Também na Champions League, o clube de Lisboa aparece na condição de perseguidor. No momento, ocupa a oitava colocação, com dez pontos, o que lhe garantiria por pouco uma vaga direta nas oitavas de final. Até agora, a única derrota do Sporting nesta edição da Champions League aconteceu na segunda rodada, fora de casa, contra o Napoli.

