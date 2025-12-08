Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Andreas Pfeffer

Bayern de Munique x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Times entram em campo nesta terça-feira, pela sexta rodada da fase de liga do torneio continental

O Bayern de Munique recebe o Sporting nesta terça-feira (9), pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida será disputada na Allianz Arena, com início marcado para às 14h45 de Brasília.

Abaixo, a GOAL mostra onde e como você pode assistir ao jogo ao vivo, tanto na TV quanto via streaming.

Onde assistir Bayern de Munique x Sporting ao vivo

O jogo entre Bayern de Munique e Sporting será transmitido pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias do Bayern de Munique

No Campeonato Alemão, o Bayern lidera a tabela de forma incontestável. No último sábado, venceu o Stuttgart fora de casa. Já na Champions League, sofreu na rodada passada sua primeira derrota na temporada em todas as competições: 3 a 1 para o Arsenal. Com 12 pontos, ocupa atualmente o quarto lugar na classificação. Uma vitória contra o Sporting colocaria a equipe do técnico Vincent Kompany em um grande passo rumo à classificação direta para as oitavas de final.

Vincent Kompany FC Bayern 2025Getty Images

Notícias do Sporting

Na última sexta-feira, o Sporting empatou por 1 a 1 no clássico contra o Benfica pelo Campeonato Português e, com isso, perdeu a chance de se aproximar do líder Porto. Também na Champions League, o clube de Lisboa aparece na condição de perseguidor. No momento, ocupa a oitava colocação, com dez pontos, o que lhe garantiria por pouco uma vaga direta nas oitavas de final. Até agora, a única derrota do Sporting nesta edição da Champions League aconteceu na segunda rodada, fora de casa, contra o Napoli.

Morten Hjulmand Sporting 2024-25Getty Images

Bayern de Munique x Sporting: Horário de início

Prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Sporting

Bayern de MuniqueHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSCP
1
M. Neuer
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
6
J. Kimmich
42
L. Karl
7
S. Gnabry
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
9
H. Kane
1
R. Silva
20
M. Araujo
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
26
O. Diomande
8
P. Goncalves
7
G. Quenda
52
J. Simoes
42
M. Hjulmand
17
Trincao
97
L. Suarez

4-2-3-1

SCPAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Borges

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

SCP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/2
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Confronto direto

FCB

Outros

SCP

3

Vitórias

1

Empate

0

13

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
1/4

Classificação

Links úteis

