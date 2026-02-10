Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa da Alemanha 2025/26

Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 16h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelas quartas de final da Copa da Alemanha 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Bayern de Munique chega para a partida voando na temporada. No Campeonato Alemão, o time lidera com seis pontos sobre o segundo colocado e apenas uma derrota. Já nas oitavas de final da Copa da Alemanha, a equipe eliminou o Union Berlin com uma vitória por 3 a 2.

Já o RB Leipzig chega a está fase após eliminar o Magdeburg, nas oitavas de final, com uma vitória por 3 a 1. No Campeonato Alemão, o time vem de uma vitória sobre o Colônia, fora de casa, por 2 a 1, chegando assim à quarta colocação com 39 pontos.

O jogo promete ser muito disputado, mas com o favoritismo todo do lado do Bayern. Os Bávaros são o melhor time da Alemanha e podem conquistar a tríplice coroa.

Bayern de Munique: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala (Gnabry); Olise (Lennart Karl), Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

RB Leipzig: Gulácsi; Baku, Orbán, Seiwald e Raum; Schlager, Gruda e Baumgartner; Diomande, Nusa e Rômulo. Técnico: Ole Werner.

Desfalques

Bayern de Munique

Sem desfalques confirmados.

RB Leipzig

Assan Ouédraogo, Viggo Gebel e Ayodele Thomas ficam de fora por lesão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Allianz Arena - Munique, Alemanha

